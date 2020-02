Serigne Saliou Thioune : « Kou andoul ak mane dou Thiantacone »

Le Khalife des Thiantacones est catégorique. Devant une assemblée acquise à sa cause, Serigne Saliou Thioune rappelle « kou andoul ak mane boul toudé sa bop Thiantacone » en langage clair que « celui n’est pas avec moi ne doit pas se faire appeler Thiantacone ». Car quand on parle de Thiantacone, on fait référence à Cheikh Béthio Thioune alors que c’est lui qui perpétue l’œuvre de son père. Serigne Saliou Thioune a voulu être clair pour clore le débat d’autant plus qu’il a la bénédiction du khalife général des mourides.