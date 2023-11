Serigne Saliou Dia : « Les garçons apprennent que le haut niveau, c’est avant tout l’efficacité ! »

L’équipe nationale de football du Sénégal a subi une élimination (0-0, Tab 5-3) au goût amer, ce mercredi, contre la France, en huitièmes de finale de la coupe du monde des moins de 17 ans (Indonésie.) Au cours de sa réaction à chaud, après la défaite de son équipe, le sélectionneur des Lionceaux, Serigne Saliou Dia, était partagé entre un sentiment de fierté envers ses vaillants joueurs et des regrets concernant l’issue de la rencontre.



Dominateurs et à l’origine de plusieurs grosses occasions, les Lionceaux sont passés tout près d’une victoire qui leur aurait permis d’accéder aux quarts de finale.



« On méritait de passer. Si on revoit le match et le nombre d’occasions qu’on s’est créé, il y avait de la place pour marquer et passer. Encore une fois, on a manqué de réalisme. Ce but qui pouvait les assommer n’est finalement pas venu. En deuxième mi-temps, on les a poussés dans leurs retranchements. On a effectué des changements pour apporter du sang neuf. Malheureusement, le but n’est pas arrivé. Les enfants apprennent encore que le haut niveau c’est avant tout l’efficacité offensive », se désole le coach des U17.



Avec un bilan de deux victoires et deux défaites en autant de sorties, le Sénégal n’a pas vraiment réussi sa coupe du monde. Pas de quoi démobiliser, le technicien sénégalais…



« Il faut les encourager, ils n’ont pas démérité. Ils ont mouillé le maillot national. C’est l’équipe championne d’Afrique en titre et ils viennent d’être éliminés en huitièmes de finale alors qu’ils méritaient de passer. Ce sont des joueurs de qualité, ils vont poursuivre leur progression. On va continuer à les encadrer, le travail se poursuit également avec leurs clubs» termine-t-il.