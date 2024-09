Serigne Moustapha Sy Al Makhtoum : « Le PUR reste PUR ! » Kuñu Bëga Tontu Yaak Sa Fauteuil Yeinay Andeu… »

Le responsable moral du Dahiratoul Moustarchidina Wal Moustarchidaty a fait le prolongement du Gamou de ce dimanche avec une déclaration ce lundi. C’est le moment pour Serigne Moustapha Sy Al Makhtoum de remercier les autorités qui ont participé à la réussite du Gamou au champ de course. Mais aussi, de s’adresser aux fidèles et aussi à tous les membres du Parti de l’Unité et du Rassemblement (PUR) : « Nous resterons toujours le PUR qu’on a toujours été. » Que les gens le veuillent ou non. Dans un futur proche, vous saurez que tout reviendra vers nous. Que les gens sachent bien ce qu’ils font devant, car c’est Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Makhtoum qui l’a dit lui-même. Nous devons être patients et éviter que le Pouvoir nous surprenne… La difficulté, c’est que ceux qui sont actuellement au pouvoir ont été surpris et l’ancien régime n’a pas été transparent… « Nous savons tout ce qui se passe, mais comme nous avons été exclus, notre posture est de rester spectateur », a lancé le fils de Cheikh Tidiane Sy Al Makhtoum.

Dans son discours au lendemain de Gamou, Serigne Moustapha Sy Al Makhtoum remercie l’actuel ministre de l’Intérieur, Jean-Baptiste Tine et rappelle, dans la foulée, une anecdote avec l’ancien ministre Antoine Félix Diome : « Il m’avait envoyé un émissaire, me menaçant en disant qu’il a entendu ce que je lui ai dit et qu’il va me répondre ». Malheureusement, il n’a pas eu le temps parce qu’il a été éjecté de son siège de ministre 72 h plus tard. Celui qui aura tenté de le faire subira le même sort, a-t-il indiqué.

Le PUR, d’après son fondateur, a des idées pour faire avancer le pays. Mais, dira Serigne Moustapha Sy Al Makhtoum, « il faut avoir un régime qui vous est favorable pour le faire ».