Serigne Mboup, président de la chambre de commerce de Kaolack : "Je n'écarte pas d'être candidat à la mairie de Kaolack, mais..."

À l'occasion d'une journée d'études et de réflexion de son mouvement dénommé ' Kaolack, ma fierté', le président de la chambre de commerce de Kaolack, Serigne Mboup, a répondu aux questions des journalistes sur son éventuelle candidature aux prochaines élections locales. " À chaque fois, vous me posez la même question sur ma candidature à la mairie de Kaolack. Mais sachez que je n'écarte pas d'être candidat à la mairie, mais je n'écarte pas aussi de ne pas être candidat. Et puis, je pense que chaque fils de Kaolack peut présenter sa candidature aux prochaines locales. Et j'ajoute que je n'exclus pas de soutenir quelqu'un pour ces élections", a-t-il fait savoir.

Serigne Mboup s'est également prononcé sur l'affaire du commerçant Modou Diop décédé à la suite d'une garde à vue à la police centrale de Dakar. " Nous avons confiance en la justice et pensons que celle-ci fera son travail comme dans le cas de l'étudiant, Fallou Sène", a-t-il conclu.