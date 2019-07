Serigne Mbaye Thiam: "des dispositions sont entrain d’être prises pour organiser le rapatriement du corps"

C'est une perte pour le chef de l'État et une perte pour tout le Sénégal. Serigne Mbaye Thiam demande aux militants d'avoir du courage.

« Je l'ai vu à Paris dans son hôtel pendant le mois de ramadan. On avait beaucoup parlé et on continuait à communiquer. On a perdu un grand leader, un homme d'État. C'était un homme véridique, un homme qui prenait l'État au dessus de tout. Les dispositions sont en train d'être prises pour le rapatriement du corps et nous remercions le chef de l'État pour tout. »

Aujourd'hui Serigne Mbaye Thiam demande aux militants du parti de faire preuve de grandeur.

« Une perte est toujours douloureuse et c'est même atroce. Mais nous serons aux côtés de la famille pour offrir à Tanor des obsèques qu'il mérite et j'espère que tous les militants seront déterminés. »