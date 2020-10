Serigne Mahy Niass à Serigne Mbaye Sy Mansour : « Nous avons les mêmes objectifs et les mêmes chantiers... Si j'étais informé très tôt de votre visite à Médina Baye, toute la population serait sortie pour vous accueillir »

Le Khalife général de Médina Baye a reçu aujourd'hui son hôte de marque, le Khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour.







Dans son discours, Serigne Mahy Ibrahima Niass a remercié le guide religieux pour s'être déplacé personnellement pour présenter ses condoléances et celles de Tivaouane à Médina Baye.







« Depuis le rappel à Dieu de notre frère, vous n'avez jamais cessé de nous envoyer des délégations. Vous n'étiez pas physiquement présent à Médina Baye mais pour nous, vous êtes toujours présent dans nos cœurs... Votre discours est vraiment élogieux et cela prouve que nous avons les mêmes objectifs et les mêmes chantiers dans la voie de l'islam. Et si j'étais informé très tôt de votre visite à Médina Baye, toute la population serait sortie pour vous accueillir... »