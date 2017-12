Serigne Bassirou Niass, porte-parole du Khalife de Médina Baye : " Les gens qui ont payé leurs billets d'avion pour prendre part au Gamou sont plus chanceux que ceux qui l'ont fait pour se rendre à Bercy"

À l'occasion d'une conférence religieuse initiée à Médina Baye dans le cadre de la célébration de la naissance du Prophète (PSL), le porte-parole du Khalife de Médina Baye, a fait un clin d'œil à l'organisation de la grande soirée dansante organisée chaque année à Bercy par le roi du mbalakh, Youssou Ndour.

" Ceux qui ont choisi de payer leurs billets d'avion pour prendre part au Gamou de Médina Baye parce que beaucoup de fidèles le font annuellement, sont les plus chanceux et les plus responsables. Et pourtant, il y a des gens qui ont acheté cette année des billets d'avion pour aller à Bercy. Ceux là sont moins chanceux", a-t-il déclaré.





Ainsi, Serigne Bassirou Niass de plaider pour que les jeunes s'intéressent davantage aux enseignements de la fayda. " Ce n'est pas facile d'être un talibé Baye, car Cheikh Al Islam avait dit que pour l'être, le jeune doit tourner le dos à certaines pratiques malsaines comme la consommation de la drogue, le vol, le banditisme etc...