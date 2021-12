Serigne Bassirou Guèye passant le flambeau au juge Amady Diouf : « Les Gardes des sceaux avec qui j'ai travaillé ne m'ont forcé à rien »

D'emblée, il a assuré être «très heureux» de «passer le flambeau» à son successeur. Devant ses collègues, le magistrat a salué Amady Diouf, absent de la cérémonie de passation de service, pour des raisons familiales.



« Vous avez la chance d’avoir un excellent procureur de la République en la personne de Amady Diouf. Soyez d’excellents collaborateurs pour lui », a-t-il demandé à ses ex-collaborateurs.



Après, l’ancien chef du parquet de Dakar s’est adressé au chef de l’État qui l’a nommé ministre-conseiller juridique. « Je remercie le président de la République qui, sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature, m’a fait confiance pendant huit ans et huit mois », dira Serigne Bass.



Il renseigne que durant son passage à la tête du parquet de Dakar, personne ne l'a forcé à faire quoi que ce soit, pour un tel ou tel choix. « Je remercie le ministre de la justice pour son engagement et l’ensemble des Gardes des Sceaux avec qui j’ai travaillé. J’ai réussi à établir d'excellentes relations avec eux. Ils m’ont soutenu, ils m’ont appuyé et ils ne m’ont forcé à rien », avouera-t-il.