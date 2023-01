Serigne Bassirou Gueye : «Je ne porterai pas plainte contre Ousmane Sonko…»

Quelques questions lui ont été posées juste après sa déclaration visant à donner des éléments d’éclairage sur l’affaire Sweet Beauté, concrètement sur l’enquête préliminaire qui l’engageait. L’ancien maître des poursuites, Serigne Bassirou Guèye ne compte pas déposer de plainte en dépit de toutes les accusations de Ousmane Sonko qu’il réfute.

«J’ai été procureur pendant 9 ans. Je n’ai pas besoin de plainte. J'ai choisi de répondre sereinement et d'éclairer l’opinion. Mais je ne porterai pas plainte contre Ousmane Sonko et s’il tient des propos sur moi, j’ai bien les moyens de répondre et de me défendre» a déclaré l’ancien procureur. Serigne Bassirou Guèye estime que ses dires reposent sur des faits. «J’ai donné un PV, des exemples et les précisions nécessaires sur les allégations qu’il porte sur moi. Donc, une plainte pour moi n’est pas nécessaire».