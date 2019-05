Série de violences suivies de meurtre : la plateforme « Ëttu Jamm » invite les autorités à inclure la question de l'insécurité dans le dialogue national

La recrudescence des violences ne laisse pas indifférente la plateforme de veille des femmes pour la paix et la sécurité "Ëttu Jamm". Cette dernière dénonce et condamne avec fermeté les actes de barbarie commis ces derniers jours à l'endroit des femmes. Raison pour laquelle, Penda Seck Diouf, présidente de ladite plateforme, invite les autorités à inclure la question de l'insécurité dans le dialogue national prévu le 28 mai. Car, dit-elle, "Personne n'est à l'abri. L'insécurité qui règne alerte tout le monde". Une marche pacifique est aussi prévue par la plateforme " Ëttu Jamm"/paix et sécurité pour dénoncer ces violences.