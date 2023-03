Série de manifestations : Yewwi Askan Wi dans les rues 29-30 mars et le 03 avril prochain

Désormais la coalition Yewwi Askan Wi (YAW) passe à l’action. Les camarades du leader de Pastef/ les patriotes dans l’opposition enfilent leur tunique de combat pour accompagner Ousmane Sonko dans sa dynamique du « Gatsa-Gatsa ». Une lutte politique frontale contre le régime en place tournant autour de : stop à la dictature, halte aux arrestations arbitraires, libération des otages politiques et enfin, la lancinante problématique non à la 3ème candidature de Macky Sall.



Et pour ce faire, comme lors de la précédente comparution d’Ousmane Sonko au tribunal, les leaders de la coalition YAW initient une grande marche à Dakar le 29 mars 2023, veille de la comparution d’Ousmane Sonko au tribunal. Une marche qui selon les déclarants, prendra départ au rond-point de l’université Cheikh Anta Diop de Dakar pour prendre fin au rond-point de la Poste de Médina entre 15h-19h.



Le jour du procès en diffamation, une marche nationale sur toute l’étendue du territoire national sera organisée à la même heure.

Et enfin le 03 avril, la veille du 63ème anniversaire de l’accession du Sénégal à la souveraineté internationale, une autre marche nationale est prévue.



Maintenant reste à voir si l’autorité préfectorale acceptera cette série de marches. Avec l’important trafic sur l’avenue Cheikh Anta Diop, le préfet semble parti pour interdire celle du 30 mars.