Sény Dieng, la CAN au bout des gants...

Et deux titularisations pour Sény Dieng qui a été reconduit dans la cage pour la deuxième sortie des Lions contre la Guinée ce vendredi. Le gardien international sénégalais est en train de s'imposer sans grand bruit, comme le gardien de but titulaire de la sélection sénégalaise pour cette 33ème coupe d'Afrique de football.



Déjà contre le Zimbabwe, le portier de QPR avait rassuré ses coéquipiers en réussissant quelques prises de balles sereines et des interventions qui, par moment ont soulagé la défense sénégalaise. Sur la feuille de match d'Aliou Cissé, Sény Dieng était la petite surprise du coach Aliou Cissé qui a préféré lui réitérer sa confiance au détriment d'Alfred Gomis laissé sur le banc. Trop juste suite à son retour dans le groupe, après une contamination à la Covid-19.



Face au Syli national, Sény a sorti la plus grosse occasion guinéenne suite à une contre offensive dont l'issue a failli être fatale à la formation Sénégalaise. Tel un gardien de handball, c'est au sol, avec son pied droit qu'il empêchera l'attaquant du Syli d'ouvrir la marque, avant d'être secondé par un tacle rageur de Saliou Ciss.



Dans une tanière totalement chamboulée par la Covid-19, Sény Dieng pourrait saisir fermement cette chance exceptionnelle et aller au bout de la CAN avec le Sénégal. Après tout, le Suisse d'origine sénégalaise tient cette Coupe d'Afrique par le bon bout en attendant d'être fixé sur le sort du gardien numéro 01, Édouard Mendy encore en isolement du fait de la Covid-19...