Senelec – Excellec - Energy Resources Sénégal : Retour sur les versements de sommes faramineuses au bénéfice d'un associé et pour le rachat des parts de la centrale de Kahone.

Dakaractu, en partenariat avec Confidentiel La Lettre Quotidienne, a pu parcourir un exemplaire du Rapport des commissaires aux comptes sur les états financiers de la Senelec, dans son exercice clos le 31 décembre 2018. Et nous avons, ensemble, pris le temps de lire cette revue effectuée par deux grands cabinets, Mazars et Kpmg. Le contenu permet de comprendre que la société anonyme à participation publique majoritaire, avait signé une convention avec la société Excellec et des versements de sommes faramineuses ont été faits.