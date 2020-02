Sénégalais de Wuhan : « Un aveu d'échec dans la prise en charge des problématiques liées à la protection des sénégalais de l’extérieur » (Yankhoba Diattara, Rewmi)

Yankhoba Diattara, Secrétaire national à la Vie politique du parti Rewmi, a dit son soutien au jeunes compatriotes sénégalais bloqués en Chine, plus particulièrement à Wuhan épicentre de l'épidémie du Coronavirus. Taclant la communication du Chef de l’État Macky Sall, le Rewmiste de noter que sa réaction « est un aveu d'échec dans la prise en charge des problématiques liées à la protection des sénégalais de l'extérieur », d’autant plus que « le Président Idrissa Seck a l'habitude de nous apprendre, qu'un dirigeant doit toujours distribuer de l'espoir », fera-t-il savoir. C'est le désespoir et la déception après son discours sur le cas de nos compatriotes vivant à Wuhan, dira Ouattara qui cependant, garde espoir qu’une solution soit trouvée. « Le Sénégal est un grand pays et ses fils sauront être là pour relever les défis. Ces étudiants ne seront pas abandonnés. C'est le combat de tous, il faut qu'on se mobilise nous tous pour les aider à retrouver leur pays », conclura-t-il...