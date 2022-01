Sénégal vs Zimbabwe : Sény Dieng, Keïta Baldé et Pape Abou Cissé annoncés dans le « 4-4-2 » d’Aliou Cissé…

Quel onze de départ pour Aliou Cissé, contre le Zimbabwe, dans une tanière décimée par la Covid-19 ? Ce qui est clair, c’est que le onze de l’équipe nationale de football du Sénégal sera assez inédit ce lundi pour le compte de l’opposition qui attend les Lions contre les Warriors du Zimbabwe dans le groupe B. Une entrée en matière qu’il va falloir négocier de la meilleure des manières dans cette CAN atypique.

Dans une tanière où le virus s’est profondément introduit laissant derrière lui son lot de joueurs forfaits pour ce match de départ pour le Sénégal, Aliou Cissé va devoir sortir une nouvelle formation de sa manche.

Un onze de départ qui pourrait prendre forme dans un 4-4-2 avec quelques changements au niveau de la défense notamment.

Avec le forfait d’Édouard Mendy, le gardien titulaire de la sélection nationale, il apparaît désormais clairement que c’est au portier des Queens Park Rangers, Sény Dieng de quitter sa place de troisième gardien pour se dresser comme principal rempart de la défense des Lions.

Le retour très tardif d’Alfred Gomis, suite à son infection à la covid-19, ne permettant pas qu’il puisse être aligné par le sélectionneur, Aliou Cissé.

Sur les flancs de la défense des Lions, les choix qui s’offrent sont aussi limités, permettant de miser sur le duo Bouna Sarr à droite et le Milanais Fodé Ballo-Touré en qualité de latéral gauche.

Au cœur de cette défense privée de son capitaine et leader, Kalidou Koulibaly, une association inédite entre Pape Abou Cissé et Abdou Diallo est à envisager pour freiner les aspirations offensives des Zimbabwéens. Deux profils certes différents mais qui peuvent parfaitement former un bloc très solide.

Toutefois, un retour de Cheikhou Kouyaté au cœur de la défense centrale ne serait pas non plus une mauvaise idée. Le milieu défensif de métier connaît parfaitement le poste et a déjà dépanné avec efficacité, les Lions.

Dans l’entrejeu, Idrissa Gana Guèye qui sera certainement titularisé pourrait être associé à Cheikhou Kouyaté voire au Sochalien, Joseph Lopy ou dans une moindre mesure, à Nampalys Mendy. Il serait assez surprenant de voir le jeune marseillais, Pape Guèye être aligné dans ce onze totalement remanié.

Au niveau des attaquants, Sadio Mané pourra compter sur un Diao Keïta Baldé, en pleine bourre pour pallier l’absence d’Ismaïla Sarr. Dans ce probable 4-4-2, la paire d’attaquant Boulaye Dia - Habib Diallo est aussi annoncé ce lundi contre le Zimbabwe…

Le onze probable des Lions :

Gardien :

Sény Dieng

Défenseurs : Pape Abou Cissé, Abdou Diallo, Fodé Ballo-Touré, Bouna Sarr

Milieux :

Idrissa Gana Guèye, Cheikhou Kouyaté

Attaquants :

Sadio Mané, Diao Keïta Baldé, Boulaye Dia, Habib Diallo