Sénégal vs Zimbabwe / Groupe B : En "Messi", Sadio Mané offre la victoire aux lions, sur penalty (1-0)

Le Sénégal a failli démarrer sa coupe d'Afrique de football sur une fausse note. Face au Zimbabwe, les Lions pourtant ultra dominateurs dans le jeu, ont terriblement manqué de réalisme et de lucidité dans la finition. Il aura fallu attendre le temps additionnel et un penalty sifflé in extremis en faveur des Lions, pour voir Sadio Mané offrir la victoire aux seins (1-0.)



Incapables de trouver la faille au niveau de la défense adverse, en plus d'être très peu inspirés dans le jeu, les Sénégalais ont failli se contenter du partage des points à la défaveur d'un match nul blanc. En Messi, Sadio Mané a libéré tout un peuple en fin de partie.



Une bonne opération pour le Sénégal, qui tient là, une belle occasion de se mettre à l'abri avec une victoire d'entrée, avant d'aller défier l'autre grosse équipe du groupe B, le syli national de la Guinée lors de la deuxième journée (jeudi 13 janvier.)