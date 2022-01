Sénégal vs Zimbabwe : 0-0 à la mi-temps entre Lions et Warriors.

Le Sénégal a livré une première mi-temps globalement maîtrisée face au Zimbabwe. Dans un 4-2-3-1 assez offensif, les Lions ont réussi à bien s'installer dans la partie adverse. Mais, le manque de lucidité et surtout de réalisme des hommes d'Aliou Cissé n’a pas aidé a débloquer le compteur des Lions.



Face au bloc bas très regroupé des Warriors, les quelques rares occasions des Sénégalais sont venues des centres suite à des débordements venant du côté de Bouna Sarr assez remuant. Contrairement au couloir gauche qui n'a pas été très animé par Diao Keita Baldé et Ballo-Touré, discrets…



Mis à part une belle occasion de Sadio Mané à la 23ème et une occasion gâchée par Diao Keita Baldé, la première mi-temps s'est déroulée dans un faux rythme, 0-0 à la pause...