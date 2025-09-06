Sénégal vs RD Congo : Pape Matar Sarr met l’accent sur l’unité et la victoire

Pape Matar Sarr arrive avec une détermination totale pour le rendez-vous décisif face à la RD Congo. « Après notre victoire contre le Soudan, le plus important est de se concentrer sur cette finale », souligne le milieu sénégalais. Fort de sa saison accomplie en club, il insiste sur l’objectif collectif : performer pour l’équipe et assurer la qualification, sans se focaliser sur les récompenses individuelles.