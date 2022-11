Sénégal vs Qatar : Aliou Cissé a tranché entre Édouard Mendy et Sény Dieng…

Le nom d’Édouard Mendy et notamment sa titularisation ou pas contre le Qatar a été évoqué ce jeudi lors de la conférence de presse d’avant match contre le pays hôte du mondial. Qui de Mendy et son actuel concurrent le plus compétitif, Sény Dieng, sera aligné dans le but sénégalais ?

Selon le sélectionneur sénégalais : « Les qualités d’Édouard Mendy ne sont pas à mettre en doute. C'est un garçon qui traverse effectivement des moments difficiles mais je n'ai aucun doute.

À la suite de cela il ajoute que Mendy sera donc reconduit pour le deuxième match du Sénégal… « Il a entièrement ma confiance ainsi que celle de ses coéquipiers et effectivement demain, il sera sur le terrain. »