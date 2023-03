Sénégal vs Mali (U23) : Le onze de départ des Lions avec un 3-4-3 hybride proposé par Demba Mbaye…

Le sélectionneur sénégalais semble avoir opté pour une stratégie assez offensive pour venir à bout des Aigles du Mali ce mercredi (match aller des éliminatoires de la CAN U23). Le capitaine Niakhaté Ndiaye sera au cœur de la defense avec Arouna Sanganté et Mbacké Fall à ses côtés. Le rôle de pistons offensifs a été confié à Moussa Ndiaye et Alpha Diounkou qui vont seconder Mamadou Lamine Camara et Salif Mbengue. Enfin, Youssouph Badji sera sur le front de l’attaque des Lions…