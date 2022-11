Sénégal vs Hollande : Pape Abou Cissé, la surprise d’El Tactico ?

Personne n’avait vu venait le coup ! Et pourtant, le longiligne défenseur de l’Olympiakos, Pape Abou Cissé devrait être aligné dans le onze de départ du Sénégal qui va jouer contre les Pays-Bas ce lundi. Tout est parti des forfaits de Fode Ballo-Touré et Ismaël Jakobs qui laissent un couloir gauche dégarni et qui sera confié à Abdou Diallo. Conséquence, Abou Cissé sera sauf dernier changement le coup de poker d’El Tactico.

Il faut le dire c’est un gros challenge pour l’ancien défenseur central de l’As Pikine, qui va découvrir un tout autre niveau avec une forte exigences et des réalités différentes. La suite de la coupe du monde des Lions dépendra en grande partie du résultat de ce premier gros choc du groupe A.

Abou Cissé à des atouts considérables dans sa manche. Le bonhomme qui est impérial et dominateur dans les airs pourraient valoir beaucoup de satisfaction à La Défense sénégalaise. Son agressivité et l’impact physique qu’il est capable d’imprimer peuvent être importants face aux Oranje…