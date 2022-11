Sénégal vs Hollande : De l’intensité et beaucoup d’occasions en première période… (0-0)

Comme on pouvait s’y attendre, il n’y pas eu de temps d’observation entre le d’égal et les Pays-Bas. Dès la 5ème minute de jeu les sénégalais se sont fait très peur ont concédant une grosse occasion qui a failli leur coûter un but assasin n’eut été la promptitude des défenseurs sénégalais.

Après avoir repris leur esprit les lions se sont montrés plus concentrés et surtout plus agressifs dans le pressing haut. Une attidtude collective qui a falli payer à la 10 eme minute de jeu avec une frappe dangereuse décochée par Kouyaté suite à une perte de balle de Van Dijk.

Très dangereux dans les phases de transitions rapides, les Oranges ont très mal négocié leur face à face obtenu devant Édouard Mendy qui a dû son salut à l’intervention miraculeuse de Abou Cissé et Cie qui s’y sont mis à plusieurs. Dans ce match d’une grande intensité, avec n’être domination des hollandais, les 22 acteurs sont rentrés aux vestiaires sur un score 0-0.