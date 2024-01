Sénégal vs Guinée : Pas de buts dans le derby, (0-0) à la pause …

De l’intensité, beaucoup de duels et de la nervosité, c’est le résumé de la première mi-temps entre le Sénégal et la Guinée qui se disputent la première place du groupe C. Privés d’espace, les Lions ont un peu bafouillé leur football en abusant des longues relances.

Coté Syli national, l’option première étant de se regrouper dans un bloc très bas afin d’aspirer les sénégalais et profiter de la profondeur derrière Kalidou Koulibaly et Abdoulaye Seck. Aucune des deux équipes n’a pour le moment pris le dessus (0-0.)