Sénégal vs Guinée : À l'image de Naby Keïta, Sadio Mané va porter le brassard de capitaine lors du derby...

Pour le derby qui opposera le Sénégal et la Guinée, ce vendredi 14 janvier, Sadio Mané va hériter du brassard de capitaine face au Syli national de Naby Keïta, son coéquipier à Liverpool, qui sera aussi le capitaine de sa formation.



Après avoir été confié à Idrissa Gana Guèye lors de la rencontre contre le Zimbabwe, le brassard de l'équipe nationale de football du Sénégal va donc encore changer de main face à la Guinée. Une rotation imposée par les cas de Covid-19 enregistrés dans la tanière.



En l'absence des deux premiers capitaines, respectivement Kalidou Koulibaly et Idrissa Gana Guèye, qui avaient en charge le capitanat, ce sera autour de Sadio Mané d'hériter du bout de tissu.



Une responsabilité de plus pour le leader de la tanière qui a déjà été capitaine des Lions lors de la coupe du monde Russie 2018.