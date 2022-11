Sénégal vs Equateur : Les Lions prennent une option pour la qualification (1-0) à la mi-temps…

Il n’y pas eu de round d’observation entre sénégalais et équatoriens qui ont tout de suite attaqué le match avec une attitude très offensive ! Idéal pour les lions qui ont lancé une conte-attaque éclaire, avec Idrissa Gana Gueye qui voit sa frappe mourir sur le petit filet. Tour à tour Boulaye Dia, Ilimane Ndiaye et Ismaela Sarr vont tenter d’ouvrir la marque, sans succès !

Le match est très ouvert, et les occasions les plus franches à l’actif des sénégalais pas loin de trouver la faille. Mais, le danger numéro un, Ener Valencia, en compagnie de Estrada et Plata sont restés à l’affût de la moindre erreur pour renverser la defense Sénégalaise. Toutefois, le manque de réalisme des sénégalais a failli leur coûter cher, n’eut été le pénalty obtenu et transformé par Ismaëla Sarr à la 44e (1-0.)