Sénégal vs Équateur / Bamba Dieng s’attend à un match difficile : « C'est à un cran au-dessus du Qatar »

« C'est vrai, c'est à un cran au-dessus du Qatar . Il faut qu'on garde la confiance qu'on a toujours eue. Il faut encore se créer des situations, faire des efforts. On espère que cette finale contre l’Équateur, on va la gagner.Toutefois, il faudra surtout oublier le mondial 2018 et l’élimination du Sénégal par la Colombie (1-0) lors du dernier match de poule. Pas question de se mettre ce genre d’idées dans la tête… « Une revanche je ne sais pas, mais là on se concentre uniquement sur cette coupe du monde. Ce qui est passé est passé... »Auteur du troisième but du Sénégal, l’attaquant de l’Olympique de Marseille n’est pas forcément acquis à l’idée de voir les Lions évoluer avec deux attaquants de pointe comme ce fut le cas avec Boulaye Dia et Famara Diédhiou.« Je ne sais pas si ça a été une meilleure solution ou pas parce que chaque match est différent et en fonction des équipes parfois on est amené à changer de système pour pouvoir mettre du danger un peu à l'équipe adverse. En tout cas, là, le 4-4-2 nous a bien réussi sur ce match et peut-être qu'à l'avenir on passera sur un autre système. Peu importe le système, on se donnera les moyens », assure le jeune attaquant.