Sénégal vs Egypte / Sanctions de la FIFA : Vers un recours de la FSF qui dénonce une décision inéquitable…

Suite et pas fin dans le feuilleton qui tient en haleine l’Égypte et le Sénégal depuis déjà plusieurs semaines. En effet, suite aux incidents survenus (au Caire et à Dakar) lors des rencontres aller et retour des barrages de la coupe du monde Qatar 2022, les sanctions de la FIFA sont finalement tombées.



Des sanctions très lourdes pour la fédération sénégalaise de football (FSF) avec un match à huis clos et une amende de 112 millions FCFA infligée par la commission de discipline de la FIFA ce 02 mai.



Et, le moins que l’on puisse dire c’est que ces sanctions sont assez dérisoires pour le camp égyptien qui a pris une légère amende de 6.000 francs suisses. Soit 3,8 millions de FCFA pour mauvais comportement de certains joueurs au match aller, le 25 mars au Caire.



D’où la motivation du recours qui devrait bientôt être introduit par le président de la FSF, Augustin Senghor, après consultation du département juridique de la FSF.



Ce dernier, réagissant sur les ondes de la RFM juste après l’annonce des sanctions, avait certes reconnu qu’il y a eu des manquements avec notamment l’utilisation de lasers et l’envahissement de la pelouse à la fin du match.



Mais, lesdites sanctions restent assez sévères en plus du fait que les incidents survenus lors de la première manche au Caire, ne semblent pas avoir été sérieusement pris en compte dans les rapports fournis à la commission de discipline.



En attendant la prochaine réunion du comité exécutif de la FSF qui devrait bientôt se pencher sur ce dossier brûlant, le Sénégal pourrait jouer son prochain match des éliminatoires de la CAN 2023 (Sénégal vs Bénin le 04 juin), sans son public, au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Une drôle de manière d’entamer cette première journée des éliminatoires de la CAN 2023.



D’autre part, la fédération égyptienne de football espérait voir le Sénégal perdre ce match retour par forfait ou se faire exclure de la compétition. Il n’en sera rien puisque le sort de cette double confrontation est déjà scellé.



Une politique de tolérance zéro vis-à-vis de la discrimination et de la violence dans le football que la FIFA entend appliquer. Sauf qu’en l’espèce, la fédération sénégalaise qui espère un allégement des sanctions, trouve pour le moins inéquitable les sanctions prises...