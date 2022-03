Sénégal vs Égypte : Aliou Cissé pourrait remanier son onze de départ avec Bamba Dieng et Pape Guèye pressentis comme titulaires...

À Quel onze de départ doit-on s'attendre pour la manche retour des barrages entre le Sénégal et l'Égypte ? Si Aliou Cissé avait fait confiance à ses habituels titulaires notamment l'équipe qui avait été alignée lors de la finale de la CAN 2022, ce mardi après-midi, on pourrait avoir quelques petites surprises sur les Lions qui vont démarrer la rencontre...



Avec la blessure d'Abdou Diallo, le duo Kalidou Koulibaly - Abou Cissé devrait assez logiquement être reconduit. Le défenseur de l’Olympiakos, avait valablement remplacé son coéquipier sorti suite à une blessure aux adducteurs. Toutefois, l'option Kouyaté n'est pas totalement à exclure. Le milieu défensif a souvent l'habitude de dépanner à ce poste de défenseur central.



Cette option est d'autant plus envisageable si l'on sait qu'au milieu de terrain, Pape Alassane Guèye qui avait valu énormément de satisfaction à son entraîneur, pourrait démarrer la partie. Dans ce match que le Sénégal doit aborder très offensivement, la patte gauche du marseillais pourrait permettre aux Lions d'être plus créatif et donc plus dangereux devant. En compagnie de Gana et Nampalys Mendy, Pape Guèye est souvent assez intéressant dans la distribution du ballon.



L'autre changement attendu dans ce qui devrait être un 4-3-3 qui pourrait virer à un 4-2-3-1, c'est la titularisation de Bamba Dieng sur le front de l'attaque. Le jeune buteur de l'OM est l'une des armes fatales du Sénégal en plus de Sadio Mané et Ismaïla Sarr. La place de titulaire devrait également revenir à Bouna Sarr comme latéral droit. Le bavarois semble encore avoir la confiance du sélectionneur...





Gardien : Édouard Mendy



Défenseurs : Bouna Sarr (ou Sabaly), Kalidou Koulibaly, Pape Abou Cissé, Saliou Ciss



Milieux terrain : Idrissa Gana Guèye, Nampalys Mendy, Pape Guèye (ou Kouyaté)



Attaquants : Sadio Mané, Ismaïla Sarr, Bamba Dieng (ou Famara Diédhiou)