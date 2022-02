Sénégal vs Égypte, Aliou Cissé donne le tempo : « Une finale ça se joue pas, ça se gagne ! »

Après les deux finales de CAN perdues en 2002 et puis en 2019, pas question de s'enflammer trop tôt selon Aliou Cissé. En conférence de presse d'avant-match Sénégal - Égypte, il a prévenu ses joueurs qu’ « une finale ça se joue pas, ça se gagne ! » En 2002, Aliou Cissé faisait partie des Lions qui avaient perdu la finale face au Cameroun aux tirs au but, ayant lui-même raté son pénalty...