Sénégal vs Côte d’ivoire : Pape Gueye devrait démarrer sur le banc…

Le match entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire (huitième de finale de la CAN) se profile, et il semble que Pape Gueye débutera sur le banc sénégalais, à moins d'une surprise de dernière minute. En effet, des doutes subsistaient quant à sa condition physique depuis sa blessure lors du match contre la Guinée. Le milieu de terrain sénégalais semble souffrir du genou et n'a pas participé à l'entraînement d'avant-match.



Lors de la conférence de presse de ce dimanche matin, Aliou Cissé s'est montré très prudent en évoquant l'état de forme de son milieu récupérateur-relayeur. La bonne nouvelle réside dans la disponibilité des autres joueurs sénégalais capables de remplacer Pape Gueye. Le retour d'Abdou Diallo après sa suspension due à un cumul de cartons jaunes est encourageant. La présence d'Idrissa Gana Gueye, ainsi que celle de Pathé Cissé et Nampalys Mendy, offrent plusieurs options tactiques à El Tactico.



Normalement, Abdou Diallo devrait occuper le poste de numéro «6» devant la défense, avec un rôle de troisième défenseur central aux côtés de Kalidou Koulibaly et Moussa Niakhaté...