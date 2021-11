Sénégal vs Congo : Boulaye Dia s'est entraîné avec un strapp sur le genou gauche...

Boulaye Dia souffrirait-il du genou gauche ? Entré en jeu contre le Togo à la 28e minute à la place de Sadio Mané, l'attaquant de Villarreal a effectué le dernier galop d'entraînement des lions, ce samedi, avec un strapp sur le genou gauche. Simple précaution de la part du joueur ou un moyen de résorber une possible contusion ?



Ce qui est sûr c'est qu'en conférence de presse d'avant-match le sélectionneur des Lions n'a pas évoqué son cas, quand il a été question de parler des joueurs forfaits (Sadio Mané et Fodé Ballo-Touré.) À peine revenu en club et en sélection suite à une blessure qui l'avait éloigné des pelouses pendant quelques temps, l'ancien Remois semble être encore assez juste physiquement.



Une incertitude qui pourrait profiter à ses concurrents directs sur le front de l'attaque, Habib Diallo et Famara Diédhiou. Ces derniers buteurs, lors des deux derniers matches des Lions, sont en train de reprendre du temps de jeu sur Boulaye qui commençait à s'imposer en tant que titulaire.