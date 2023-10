Sénégal vs Cameroun : Le onze des Lions avec Krepin Diatta en latéral… Cheikhou Kouyaté et Habib Diallo titulaires !

Cheikhou Kouyaté et Habib Diallo titulaires ! Le sélectionneur sénégalais, Aliou Cissé, dévoile son onze de départ avec quelques petites surprises pour animer son 3-5-2 modulable en 4-3-3, face au Cameroun ce lundi. Pour ce match de préparation, El Tactico s’est reposé sur son ossature avec une défense habituelle formée par Édouard Mendy qui retrouve la cage, en plus des défenseurs centraux Kalidou Koulibaly et Moussa Niakhaté préféré à Abdou Diallo.



Sur le flanc gauche Ismael Jakobs retrouve son couloir, alors qu’à droite, en l’absence de Youssouph Sabaly et Formose Mendy, c’est le milieu offensif Krepin Diatta qui va démarrer. Aliou Cissé semble opter pour l’expérience du pensionnaire de Monaco, prenant le risque de se passer des latéraux droits de métier à savoir Noah Fadiga et Mamadou Sané.



Au milieu de terrain, le vétéran et combatif Cheikhou Kouyaté retrouve une place de titulaire envoyant Pathé Ciss sur le banc. Le nouveau Lensois, Nampalys Mendy qui avait terriblement manqué aux Lions face à l’Algérie, retrouve son poste de sentinelle à côté de Pape Matar Sarr. La ligne offensive est formé par Sadio Mané, Ismaila Sarr et Habib Diallo.