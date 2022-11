Sénégal vs Angleterre - Aliou Cissé est catégorique : « On doit être prêt à jouer contre n’importe quelle équipe! »

Contre les anglais, il faudra gagner ou rentrer à la maison, Aliou Cissé a été pour le moins assez direct en conférence de presse d’après match contre l’Équateur. Le sélectionneur sénégalais, à l’image de ses joueurs, ne compte pas faire de complexes face à l’Angleterre en huitièmes de finale…



« On sait que c’est un nouveau championnat qui va commencer avec les matches à élimination directe. Je pense que le Sénégal a l’habitude de jouer ce genre de match. Pour l'instant, on va se concentrer sur la récupération des garçons. Arrivé à ce niveau de la compétition, il n’y a pas de préférence. Ce sont les meilleures équipes qui sont là. Si on veut aller au bout de la compétition, on doit être prêt à jouer contre n’importe quelle équipe. Ce sont des matches couperets qui nous attendent. Tu gagnes, tu continues, tu perds, tu rentres à la maison. Il n’y a plus de calcul à faire. Les équipes se valent... »



En outre, il a rappelé que cette victoire est celle de toutes les personnes qui ont un jour servi la sélection nationale…



« On peut dédier cette victoire à beaucoup de gens. Bouba (Diop) nous a quittés il y a deux ans. Nous lui dédions cette victoire, mais aussi à Bruno Metsu qui nous a conduits pour la première fois en Coupe du monde, c’était en 2002. Je pense également à Jules François Bocandé, El Hadj Malick Sy «Souris». Des gens qui ont longtemps œuvré pour la réussite du football sénégalais. Cette année, on a eu à jouer des matches compliqués et décisifs comme la finale de la CAN contre l’Égypte, mais aussi les barrages de la Coupe du monde contre cette même équipe égyptienne. On a une expérience collective qui nous permet aujourd’hui de mieux préparer ce genre de match... »