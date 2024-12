Sénégal: le PM Sonko annonce un projet pour abroger la loi d'amnistie de l'ex-président Sall

Le Premier ministre Ousmane Sonko a annoncé vendredi que son gouvernement déposerait un projet pour abroger la loi d'amnistie de l'ex-président Macky Sall couvrant les faits relatifs aux trois ans de violences politiques entre 2021 et 2024 qui avaient fait des dizaines de morts.



"En plus de l’inscription budgétaire de crédit destiné aux victimes, il sera proposé à votre auguste Assemblée dans les semaines à venir un projet de loi rapportant la loi d’amnistie votée le 6 mars 2024 pour que toute la lumière soit faite et les responsabilités établies de quelque bord qu’elles se situent", a déclaré M. Sonko lors de son discours de politique générale devant les députés.