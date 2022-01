Sénégal - Zimbabwe : El Hadji Diouf et Augustin Senghor au stade Kouekong...

L'ancien footballeur international sénégalais El Hadji Diouf est arrivé au stade Kouekong de Bafoussam ce lundi, en compagnie du président de la fédération sénégalaise de football, Augustin Senghor pour assister au premier match de l'équipe nationale.



Jusque-là, Augustin Senghor était absent de la délégation Sénégalaise depuis le début du stage de préparation des Lions. En lice pour briguer un nouveau mandat à la mairie de Gorée, le premier vice-président de la CAF est pris entre deux campagnes si on prend on compte celle de la CAN 2022.



Les lions sont arrivés au stade de Kouekong aux alentours de 13h00 heure locale avec Sadio Mané, l'attraction du jour. Ils ont été accueillis à leur descente du bus par Dioufy et le président de la Fsf...