Sénégal - Torture, traitements cruels, inhumains ou dégradants : Le constat amer du département d’État américain (rapport 2024)


Sénégal - Torture, traitements cruels, inhumains ou dégradants : Le constat amer du département d’État américain (rapport 2024)

La Constitution et la loi Sénégalaise interdisent les pratiques de torture bien que des rapports crédibles aient indiqué que les forces de sécurité les avaient utilisées durant la récente période des troubles politiques. 

Dans son rapport 2024, le Bureau de la démocratie, des droits de l'homme et du travail du département dÉtat des États-Unis, dans son rapport 2024, indique qu’au Sénégal, les organisations de défense des droits humains ont relevé des exemples de violences physiques commises par les autorités, notamment un recours excessif à la force ainsi que des traitements cruels et dégradants dans les prisons et les centres de détention, notamment des fouilles à nu et des méthodes d'interrogatoire brutales. 

 

Se basant sur les rapports de ces organisations, la police locale forçait les détenus à dormir à même le sol, braquait des lumières vives sur eux, les battait à coups de matraque et les enfermait dans des cellules avec un accès minimal à l'air libre.

 

Le Bureau de la démocratie, des droits de l'homme et du travail du département d’Etat des États-Unis a indiqué dans son rapport que « l’impunité pour de tels actes constituait un problème majeur. » Certaines personnes arrêtées ont accusé les forces de sécurité de graves violences physiques pendant leur détention. En mars, le Parlement a adopté une loi accordant une amnistie pour les activités criminelles présumées liées aux manifestations politiques entre février 2021 et février 2024. Bien que la loi vise principalement les manifestants et militants politiques, des ONG ont signalé qu'elle couvrait également au moins certains fonctionnaires susceptibles d'avoir commis des abus pendant la période d'amnistie de trois ans. « Le gouvernement n'a engagé aucune action contre les fonctionnaires pour les abus commis pendant cette période », a-t-il précisé dans le rapport. 

 
Autres articles
Vendredi 15 Août 2025
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
TOUBA – Le bassin de Pofdi cède une nouvelle fois: champs et habitations clairement menacés

TOUBA – Le bassin de Pofdi cède une nouvelle fois: champs et habitations clairement menacés - 15/08/2025

[REPORTAGE] Quand la mer avance et les déchets s’accumulent : Thiaroye sur Mer face à une catastrophe annoncée

[REPORTAGE] Quand la mer avance et les déchets s’accumulent : Thiaroye sur Mer face à une catastrophe annoncée - 15/08/2025

Mali : une tentative de coup d’État déjouée !

Mali : une tentative de coup d’État déjouée ! - 15/08/2025

MAGAL 2025/ Plus de 6,5 millions de fidèles selon une enquête statistique inédite

MAGAL 2025/ Plus de 6,5 millions de fidèles selon une enquête statistique inédite - 14/08/2025

MAGAL 2025- Serigne Mountakha appelle à une grande ferveur autour de l’Islam , au culte du travail et à une mobilisation autour des défis cruciaux pour Touba, la mosquée en priorité

MAGAL 2025- Serigne Mountakha appelle à une grande ferveur autour de l’Islam , au culte du travail et à une mobilisation autour des défis cruciaux pour Touba, la mosquée en priorité - 14/08/2025

Magal 2025 / Jean Baptiste Tine réitère les engagements de l’État par rapport aux inondations, à l’accès à l’eau potable et à la modernisation des infrastructures

Magal 2025 / Jean Baptiste Tine réitère les engagements de l’État par rapport aux inondations, à l’accès à l’eau potable et à la modernisation des infrastructures - 14/08/2025

Détournement XXL : le trésorier d’Intech Group cliquait… et empochait 298 millions !

Détournement XXL : le trésorier d’Intech Group cliquait… et empochait 298 millions ! - 14/08/2025

Cérémonie Officielle du Grand Magal de Touba du jeudi 14 Août 2025

Cérémonie Officielle du Grand Magal de Touba du jeudi 14 Août 2025 - 14/08/2025

MAGAL 2025 – Un véhicule prend feu à proximité des tentes installées sur le côté opposé de la grande mosquée

MAGAL 2025 – Un véhicule prend feu à proximité des tentes installées sur le côté opposé de la grande mosquée - 14/08/2025

Nécrologie : Décès du journaliste de la RTS, Alassane Cissé

Nécrologie : Décès du journaliste de la RTS, Alassane Cissé - 13/08/2025

Serigne Touba : Secrets d'un sejour à Ndiarème

Serigne Touba : Secrets d'un sejour à Ndiarème - 13/08/2025

[DOCUMENTAIRE] Grande Mosquée de Touba : La vraie histoire

[DOCUMENTAIRE] Grande Mosquée de Touba : La vraie histoire - 13/08/2025

Grand Magal de Touba 2025 : Dakar Dem Dikk tire un bilan plus que satisfaisant avec plus de 28 000 voyageurs déjà convoyés vers la ville sainte

Grand Magal de Touba 2025 : Dakar Dem Dikk tire un bilan plus que satisfaisant avec plus de 28 000 voyageurs déjà convoyés vers la ville sainte - 13/08/2025

Couverture sécuritaire du Magal de Touba: 4606 éléments de police déployés, 526 personnes interpellées dont 102 présentées aux parquets de Mbacké et Diourbel

Couverture sécuritaire du Magal de Touba: 4606 éléments de police déployés, 526 personnes interpellées dont 102 présentées aux parquets de Mbacké et Diourbel - 12/08/2025

Affaire Lat Diop : La Chambre d’accusation financière ordonne la mainlevée du mandat de dépôt contre l’ancien ministre des sports

Affaire Lat Diop : La Chambre d’accusation financière ordonne la mainlevée du mandat de dépôt contre l’ancien ministre des sports - 12/08/2025

Afrobasket 2025/Hommes : Le Sénégal domine largement l’Ouganda (88-53) pour une entrée en matière tonitruante

Afrobasket 2025/Hommes : Le Sénégal domine largement l’Ouganda (88-53) pour une entrée en matière tonitruante - 12/08/2025

Sénégal : Les prix des matériaux de construction poursuivent leur hausse

Sénégal : Les prix des matériaux de construction poursuivent leur hausse - 12/08/2025

Inflation annuelle : les prix à la consommation en hausse

Inflation annuelle : les prix à la consommation en hausse - 12/08/2025

De “Baabel” au commissariat de Zac Mbao: l’acteur El Hadj Moda Thioune arrêté après une course-poursuite

De “Baabel” au commissariat de Zac Mbao: l’acteur El Hadj Moda Thioune arrêté après une course-poursuite - 12/08/2025

Ouakam : la Sûreté urbaine fait tomber une mafia du sexe opérant sur Facebook

Ouakam : la Sûreté urbaine fait tomber une mafia du sexe opérant sur Facebook - 12/08/2025

Senum SA / Du petit écran… à la Dic : le double rôle troublant de l’acteur Serigne Saliou Ndiaye Qui détourne près de 46,4 millions F CFA grâce à la carte bancaire de l’entreprise

Senum SA / Du petit écran… à la Dic : le double rôle troublant de l’acteur Serigne Saliou Ndiaye Qui détourne près de 46,4 millions F CFA grâce à la carte bancaire de l’entreprise - 12/08/2025

15ème congrès du SAES : David Célestin Faye réélu secrétaire général

15ème congrès du SAES : David Célestin Faye réélu secrétaire général - 11/08/2025

Bel-Air : Deux individus arrêtés pour vol de batteries de camions et refus d'obtempérer

Bel-Air : Deux individus arrêtés pour vol de batteries de camions et refus d'obtempérer - 11/08/2025

MAGAL 2025- Malgré 43 forages, Touba confrontée à une pénurie d’eau… Le Point du Jour sur la situation qui prévaut à 48 h du magal.

MAGAL 2025- Malgré 43 forages, Touba confrontée à une pénurie d’eau… Le Point du Jour sur la situation qui prévaut à 48 h du magal. - 11/08/2025

Perturbations à Air Sénégal : Reprise progressive de plusieurs destinations

Perturbations à Air Sénégal : Reprise progressive de plusieurs destinations - 11/08/2025

Linguère : Deux accidents mortels en quelques heures

Linguère : Deux accidents mortels en quelques heures - 11/08/2025

MAGAL 2025: L’APR manifeste sa solidarité envers les victimes des inondations

MAGAL 2025: L’APR manifeste sa solidarité envers les victimes des inondations - 10/08/2025

Ousmane Chimère Diouf : « La justice n’est pas là pour suivre le rythme des politiciens…»

Ousmane Chimère Diouf : « La justice n’est pas là pour suivre le rythme des politiciens…» - 09/08/2025

MAGAL 2025 – Cérémonie d’évaluation/ « Mise à part l’autoroute, l’État n’a pas investi 100 milliards à Touba » (Cheikh Bass)

MAGAL 2025 – Cérémonie d’évaluation/ « Mise à part l’autoroute, l’État n’a pas investi 100 milliards à Touba » (Cheikh Bass) - 09/08/2025

Assemblée Générale élective de l’UMS : Cheikh Bâ élu président avec 146 voix

Assemblée Générale élective de l’UMS : Cheikh Bâ élu président avec 146 voix - 09/08/2025

RSS Syndication