Sénégal - Torture, traitements cruels, inhumains ou dégradants : Le constat amer du département d’État américain (rapport 2024)

La Constitution et la loi Sénégalaise interdisent les pratiques de torture bien que des rapports crédibles aient indiqué que les forces de sécurité les avaient utilisées durant la récente période des troubles politiques.
Dans son rapport 2024, le Bureau de la démocratie, des droits de l'homme et du travail du département dÉtat des États-Unis, dans son rapport 2024, indique qu’au Sénégal, les organisations de défense des droits humains ont relevé des exemples de violences physiques commises par les autorités, notamment un recours excessif à la force ainsi que des traitements cruels et dégradants dans les prisons et les centres de détention, notamment des fouilles à nu et des méthodes d'interrogatoire brutales.
Se basant sur les rapports de ces organisations, la police locale forçait les détenus à dormir à même le sol, braquait des lumières vives sur eux, les battait à coups de matraque et les enfermait dans des cellules avec un accès minimal à l'air libre.
Le Bureau de la démocratie, des droits de l'homme et du travail du département d’Etat des États-Unis a indiqué dans son rapport que « l’impunité pour de tels actes constituait un problème majeur. » Certaines personnes arrêtées ont accusé les forces de sécurité de graves violences physiques pendant leur détention. En mars, le Parlement a adopté une loi accordant une amnistie pour les activités criminelles présumées liées aux manifestations politiques entre février 2021 et février 2024. Bien que la loi vise principalement les manifestants et militants politiques, des ONG ont signalé qu'elle couvrait également au moins certains fonctionnaires susceptibles d'avoir commis des abus pendant la période d'amnistie de trois ans. « Le gouvernement n'a engagé aucune action contre les fonctionnaires pour les abus commis pendant cette période », a-t-il précisé dans le rapport.
