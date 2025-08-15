Sénégal - Torture, traitements cruels, inhumains ou dégradants : Le constat amer du département d’État américain (rapport 2024)

La Constitution et la loi Sénégalaise interdisent les pratiques de torture bien que des rapports crédibles aient indiqué que les forces de sécurité les avaient utilisées durant la récente période des troubles politiques.



Dans son rapport 2024, le Bureau de la démocratie, des droits de l'homme et du travail du département dÉtat des États-Unis, dans son rapport 2024, indique qu’au Sénégal, les organisations de défense des droits humains ont relevé des exemples de violences physiques commises par les autorités, notamment un recours excessif à la force ainsi que des traitements cruels et dégradants dans les prisons et les centres de détention, notamment des fouilles à nu et des méthodes d'interrogatoire brutales.

