Sénégal / Report de la présidentielle : La presse internationale s’en mêle

L’actualité politique au Sénégal est la risée du monde. La presse internationale s’intéresse davantage et de jour en jour, tout le monde y va avec sa production maison.



« J’ai signé le décret n° 2024-106 du 3 février 2024 abrogeant le décret n° 2023-2283 du 29 novembre 2023 portant convocation du corps électoral ». Un décret qui a convoqué en procédure d’urgence, et sans préjuger les députés qui ont voté la loi fixant la présidentielle au 15 décembre 2024. Un coup de force selon l’opposition parlementaire cette fois incarnée par Yewwi Askan Wi et les non-alignés.





Une situation qui inquiète la communauté internationale. Et la presse internationale y va à cœur joie. En France, beaucoup de médias parlent de « coup d’Etat ». La télévision LCI titre « Sénégal : Macky Sall, apprenti dictateur ? » s’est interrogé ce médium français qui a donné la parole au seul journaliste qui dit avoir eu au bout du fil le Président Macky Sall. Dans un débat qui a réuni différents experts, le sujet est : « Sénégal : Les coulisses d’un putsch» ou encore « Sénégal : L’élection reportée, un coup de force » dans un autre plateau débat.







Dans l’émission très bien suivie « Le Débat » de France 24, les débatteurs se sont aussi penchés sur la question du vote de la loi par les parlementaires. Le sujet du débat a été axé sur « Sénégal : La démocratie en suspens ? L’Assemblée nationale examine le report de la présidentielle ».







La chaîne Qatari très suivie dans le monde arabe a fait un reportage au soir du vote de la loi. Le correspondant d' Al Jazeera a fait le point sur la longue et tumultueuse journée du vote de la loi par les parlementaires.







La presse écrite n’est pas en reste. Comme les chaînes de télévision, chaque presse y va de son titre et de son angle de traitement . Le journal « Le Monde » titre : « Macky Sall précipite le Sénégal dans l’inconnue ». L’article soulève quatre sous-titres : « Comment Macky Sall a-t-il justifié la suspension de l’élection ? ; Que cherche Macky Sall ; Comment les Sénégalais ont-ils réagi ? ; Pourquoi est-ce certain ? ; ». Le journal Libération à son tour : « Au Sénégal, un report de l’élection présidentielle à haut risque ». La particularité de cet article, c’est le sous-titre « L’histoire du jour ». Le parisien quant à lui, a titré « Au Sénégal, le saut dans l’inconnue »…