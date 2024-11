Sénégal/Rapport de production mensuel : 2,82 millions de barils de pétrole brut produits en octobre

Le ministère de l'Energie, du Pétrole et des Mines a présenté, ce jeudi 14 novembre, son rapport de production du projet Sangomar au cours du mois d'octobre 2024. Ainsi, ledit projet a généré 2,82 millions de barils de pétrole brut, informe le document publié sur la page X du ministère.



Il indique que « ce volume s'ajoute aux 8,17 millions de barils produits entre juin et septembre, soit 10,99 millions de barils, dont 10,57 millions enlevés et commercialisés à travers 11 cargaisons au cours de ces 5 mois ».



Le ministère de l'Énergie, du Pétrole et des Mines précise qu'à ce jour, les 12 puits du champ sont actifs. Les prévisions de production pour ce dernier semestre sont toujours actuelles (100 mille barils par jour et 11,70 millions en 2024).



Rappelons que la production de pétrole dans cette zone a démarré le 2 juin 2024 sur les 12 puits actifs.