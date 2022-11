Sénégal - Qatar / Boulaye Dia désigné homme du match. Il y a trois ou quatre ans, j’étais encore dans le foot amateur »

C’est un Boulaye Dia très heureux et enthousiaste qui a fait face à la presse ce vendredi à l’issue du match entre le Sénégal et le Qatar. Après avoir été l’un des meilleurs joueurs sénégalais face à la Hollande, le buteur de la Salernitana (Série A) a ouvert la marque face aux Qataries. Une belle récompense pour le Franco-sénégalais qui découvre la coupe du monde.

« Personnellement, je suis satisfait. Marquer un but en coupe du monde pour ma première participation est quelque chose d’important pour moi. Il y a trois ou quatre ans, j’étais encore dans le foot amateur. Je tenais à remercier tous ceux qui ont voté pour cette nomination. Cela nous tenait à cœur de gagner et le mérite revient au collectif. Personnellement, j’ai pu marquer mon premier but pour ma première coupe du monde. L’objectif pour ce match est atteint et on est tous satisfaits. On a plein de confiance pour le prochain match ».