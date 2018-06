Sénégal/Pologne : Le Match également joué par l’équipe de Dakaractu

L’équipe de Dakaractu a également supporté les Lions du Sénégal qui jouaient leur premier match contre la Pologne pour le compte de la coupe du monde. Monteurs, cameramen et autres techniciens hommes de l'ombre qui avaient l'habitude de se mettre derrière la camera ont témoigné à visage découvert pour magnifier le travail de la bande à Sadio Mané qui a abattu un travail magnifique en battant les polonais 2 buts à 1, non sans émettre quelques réserves chez certains joueurs. Une ambiance bon enfant où cris, danse et parfois critiques ont rythmé tout le long du match. Regardez comment les reporters de Dakaractu suivent un match du Sénégal.