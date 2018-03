Sénégal/Ouzbékistan : Les Lions en 5-3-2 avec Djilobodji, Alfred Ndiaye et Fallou Diagne en défense à trois

Face à l'Ouzbékistan, l'équipe nationale du Sénégal devrait évoluer en 5-3-2 vendredi au Stade Mouhamed V, avec Djilobodji, Alfred Ndiaye et Fallou Diagne dans une défense à trois.



Les Lions devraient se présenter dans cette configuration, sauf changement de dernière minute, avec un milieu récupérateur composé de Cheikh Ndoye et Assane Dioussé. Du coup, Cheikhou Kouyaté et Sadio Mané ne devraient pas être alignés au coup d’envoi, si on se fie à la mise en place à huis clos effectuée ce jeudi soir au stade du WAC de Casablanca.





En attaque, Baye Oumar Niass devrait être associé à Moussa Konaté. Enfin, le côté gauche sera vraisemblablement animé par le néo-Lion Santy Ngom et Pape Ndiaye Souaré, alors qu’à droite, c'est Lamine Gassama qui devrait être titularisé au poste de latéral...