Sénégal : Ousmane Sonko condamne les propos xénophobes contre les Guinéens et assure leur maintien dans le pays

En marge de sa tournée africaine, le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko est arrivé hier en Guinée, où il a tenu des séances de travail avec le gouvernement guinéen. Lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue Amadou Oury Bah, Ousmane Sonko a fermement condamné les discours xénophobes visant les Guinéens résidant au Sénégal.



Interrogé sur les « leaders d’opinion qui tiennent des propos menaçants à la présence massive des Guinéens au Sénégal », le chef du gouvernement sénégalais a déclaré que « ce sont des propos à ne pas prendre au sérieux ».



Ousmane Sonko a souligné que le Sénégal, la Guinée et d'autres pays africains sont ouverts. Il a néanmoins précisé que chaque pays doit réglementer les entrées et les sorties sur son territoire, ne serait-ce que pour des raisons de sécurité. Au-delà de ce « contrôle minimal », il a insisté sur le fait que « ces pays sont des terres de traditions, d’accueil et de partage ».



Revenant sur les discours tenus au Sénégal contre les ressortissants guinéens, le Premier ministre s'est montré catégorique : « Il y a des idéologies que nous ne pouvons pas accepter car elles sont intolérables. Elles sont xénophobes et sont à bannir. Le Sénégal est un pays démocratique où la liberté d’expression est garantie de même que la liberté d’association. Mais elles sont encadrées. »



Affirmant sa position claire, Ousmane Sonko a rassuré la communauté guinéenne : « Je peux rassurer tous les Guinéens au Sénégal qu’ils sont et resteront chez eux… et je sais qu’ici en terre guinéenne, les Sénégalais sont aussi traités de la même manière… », a conclu le chef du gouvernement sénégalais.