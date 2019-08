Sénégal-Mozambique : Le parquet du Dakar Arena envahit par les supporters à la fin du match, Ndèye Sène fait un malaise

Les milliers de supporters présents au Dakar Arena de Diamniadio, ce vendredi, lors de la demi-finale Sénégal - Mozambique (60-57) ont envahi le parquet à la fin du match. Une scène surréaliste qui a donné lieu à une belle manifestation de joie en communion avec les joueuses encore présentes au moment de cet envahissement spontané.

Sauf que les choses ont failli dégénérer, vu que les forces de l'ordre visiblement dépassées, ne pouvaient plus assurer la sécurité des joueuses un peu malmenées par des supporters trop enthousiastes. Bilan, l'arrière des "Lionnes", Ndèye Sène a eu un malaise au milieu de la foule, juste après la fin de la rencontre. Elle sera vite évacuée, mais plus de peur que de mal, puisqu'elle se porte bien et a rejoint ses coéquipières à l'hôtel, saine et sauve.