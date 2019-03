Sénégal/Mali : Les Lions en 4-3-3, Cheikh Ndoye-Alfred Ndiaye-Loum Ndiaye, le trio du milieu

Les Lions sont en train de livrer leur échauffement d’avant-match contre le Mali (17h GMT). L’échauffement sur un demi-terrain a donné des éléments sur le onze qui devrait être aligné. Le onze titulaire face aux Aigles du Mali s'est dessiné.

Cheikh Ndoye, Alfred Ndiaye et Loum Ndiaye composent un trio inédit au milieu. Devant eux, Mbaye Diagne, Sada Thioub et Diao Baldé joueront en attaque.



Santy Ngom est resté sur banc. Le joueur de Nancy pourrait entrer en cours de jeu devant le triangle du milieu, en attaquant de soutien. Devant le gardien Alfred Gomis, on retrouve l'axe Cheikhou Kouyaté/Abdou Cissé. Pape Djibril Diaw, à gauche, et Lamine Gassama, à droite, tiennent la corde, dans les couloirs.