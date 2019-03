Sénégal-Mali (17h) : Minute de silence et brassard noir pour les victimes du massacre de Peulhs au village d’Ogossagou

Le silence sera donc total dans le stade Léopold Sédar Senghor, qui accueillera la rencontre amicale. Les joueurs du Sénégal et du Mali se recueilleront, en pensant aux morts.

Les deux équipes pourraient également porter un brassard noir en hommage.

Cette tuerie du village d’Ogossagou, région de Mopti, au centre du Mali, est la plus sanglante depuis la fin des principaux combats de l'opération lancée en 2013, à l'initiative de la France, pour chasser les groupes djihadistes. Elle s'est produite en pleine visite du Conseil de sécurité de l'ONU au Mali et au Burkina Faso voisin…