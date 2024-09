Sénégal :Le marché des eurobonds réagit négativement après les annonces du gouvernement

Le Sénégal a effrayé les investisseurs avec une enquête prévue sur les comptes budgétaires du gouvernement précédent, mais les perspectives économiques à long terme du pays restent positives et pourraient apporter un soutien à ses obligations, ont déclaré les analystes et les investisseurs, selon l'agence Bloomberg lu par ConfidentielDakar. « Le rendement des obligations souveraines de ce pays d'Afrique de 'Ouest à échéance 2048 a grimpé jusqu'à 34 points de base en début de séance vendredi avant de se réduire environ de moitié à 9,68% à 12h00 (heure de Paris). A Londres. Vendredi, les obligations étaient toujours les moins performantes de l'indice Bloomberg de la dette souveraine émergente et frontalière en dollars. La liquidation s'est produite après que le gouvernement a déclaré qu'il vérifierait si l'administration précédente présentait une image irréaliste des finances du pays.