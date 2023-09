Sénégal: La société d'entreprise marocaine Houar s'adjuge deux projets routiers de plus de 66 milliards de FCfa (100 millions d’euros)

Le patron de la Société d’entreprise Houar a raflé deux contrats de projets routiers d’un coût global de près de plus de 66 milliards de Fcfa ( 100 millions d’euros), a informé le magazine Africa Intelligence.



L'homme d’affaires marocain Driss Houar devra ainsi construire un tronçon d’autoroute de 11 km reliant Gandon à Saint-Louis, pour plus de 46 milliards de FCfa (70,2 millions d’euros), et la réalisation de la «Boucle du riz», une route de 51 km pour un coût de plus de 19 milliards de FCfa (29,5 millions d’euros).



Dirigé par Mohamed Houar, député du RNI à la Chambre des représentants et ancien président du Mouloudia Club d’Oujda, le groupe marocain s'est emparé de deux projets stratégiques en dépit de la concurrence dans le génie civil. Une véritable prouesse face à la Compagnie sahélienne d’entreprises (CSE), leader dans le secteur BTP au Sénégal, et l’entreprise tunisienne Soroubat, pour le marché du tronçon autoroutier; ainsi que les groupes chinois China Civil Engineering Construction Corp, Sinohydro, China Railway Seventh Group, Weiha International Economic &Technical Cooperative et SDLQ, pour le chantier de la «Boucle du riz»...