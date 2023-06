Sénégal : L’ambassade du Royaume-Uni fait part de sa préoccupation face aux violences meurtrières

Un communiqué émanant du compte officiel de l'Ambassade du Royaume-Uni au Sénégal, a été lu a dakaractu ce samedi. Dans le document on peut y déceler une interpellation faite par l'Ambassade du Royaume-Uni en marge des manifestations qui se poursuivent sur le territoire sénégalais.



Avec un bilan provisoire de 15 morts dénombrés en 48 heures, depuis l’annonce de la condamnation de l’opposant politique, Ousmane Sonko, à deux de prison ferme dans l’affaire « Sweet Beauté », le pays est un véritable brasier.



« En tant qu'ami et partenaire du Sénégal, nous sommes préoccupés par les récentes violences survenues dans le pays, qui vont à l'encontre de sa tradition de paix et de stabilité. En particulier, nous déplorons les pertes en vies humaines et exprimons nos condoléances aux familles et aux amis des victimes. Nous appelons à la retenue, au respect de l'État de droit et à la protection des personnes et des biens. Nous encourageons le dialogue et la recherche d'une solution pacifique pour mettre fin à cette violence » renseigne le document.