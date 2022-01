Sénégal - Guinée : Le onze de départ avec Saliou Ciss, Mame Baba Thiam et Loum Ndiaye... Keita Baldé et Gomis sur le banc...

Aliou Cissé va lancer de nouvelles têtes pour faire face au Syli national. Le Sénégal va ainsi démarrer cette seconde journée avec un onze complètement remanié, considérant l'équipe alignée contre le Zimbabwe qui verra Mamadou Loum Ndiaye, honorer sa première titularisation en Coupe d'Afrique de même que Mame Baba Thiam. Malgré son retour dans le groupe, le gardien Alfred Gomis restera sur le banc.



Suivant un dispositif construit autour d'un 4-4-2, Aliou Cissé a décidé de reconduire la même défense qui avait été alignée pour contenir les offensives des Warriors . À l'exception du latéral gauche, Saliou Ciss fraîchement arrivé de Diamniadio, qui va occuper le couloir gauche à la faveur d'une dérogation exceptionnelle accordée par la CAF s'agissant du test PCR qu'il a pu effectuer hier.



Le milieu de terrain du Sénégal verra l'association première de Cheikhou Kouyaté et de Mamadou Loum Ndiaye au milieu dans l'entrejeu. Le bavarois Bouna Sarr se chargera du couloir droit en qualité d'ailier et le très attendu Mame Baba Thiam sur le flanc gauche. Au niveau du front de l'attaque, Sadio Mané et Boulaye Dia sont chargés de la finition...





Gardien : Seny Dieng



Défenseurs : Abdou Diallo, Pape Abou Cissé, Ibrahima Mbaye et Saliou Ciss...



Milieux : Cheikhou Kouyaté, Mamadou Loum Ndiaye



Attaquants : Boulaye Dia, Sadio Mané, Bouna Sarr, Mame Baba Thiam