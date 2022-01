Sénégal - Guinée : Cheikhou Kouyaté en taille patron dans l'entrejeu...

Cheikhou Kouyaté (32 ans) est indiscutablement l'homme du match à l'issue du derby qui opposait la Guinée au Sénégal, dans le groupe B. Le milieu international sénégalais a livré une partie d'une rare intensité en plus d'une abnégation sans faille et d'un engagement sans faille.



Aligné au milieu de terrain à côté de Mamadou Loum Ndiaye, le milieu récupérateur de Crystal Palace a été omniprésent contre le Syli national multipliant les courses, tacles et interception pour barrer la route aux Guinéens.



Un coup d'œil sur la fiche technique d'après-match de Kouyaté permet d'avoir une idée plus précise de la prestation XXL réalisée par le natif de Khar Yalla. Sur les 6 duels au sol qu'il a disputés, il a réussi à gagner les 3, en plus des 5 duels aériens qu'il a remporté sur un total des 7.



Sanctionné d'un carton jaune en fin de partie, Kouyaté est allé tacler dans les jambes Guinéennes à trois reprises avec à la clé pas moins de 3 interceptions à son actif.



En l'absence d'Idrissa Gana Guèye testé positif à la Covid-19, l'éternel capitaine naturel des Lions a pleinement joué sa partition montrant la voie à ses jeunes coéquipiers.